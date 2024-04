Hotele we Lwowie, w których akceptowane są zwierzęta. Nie można już tego zostawiać sąsiadom

Podróżowanie ze zwierzętami stało się o wiele łatwiejsze dzięki hotelom przyjaznym zwierzętom. Oczywiście długą listę zasad należy poznać z wyprzedzeniem, ale i tak jest to lepsze niż ciągłe pytanie sąsiadów i zamartwianie się po drodze, wyobrażając sobie, jak Twój pupil ze smutkiem patrzy na drzwi. Dziś znaleźliśmy się w gronie 15 najlepszych hoteli przyjaznych zwierzętom we Lwowie – PETS FRIENDLY. Przeczytaj do końca podstawowe zasady.

1. HOTEL BUTIKOWY GRUNER LWÓW

Luksusowy hotel butikowy akceptuje psy i koty. Na znak swojej gościnności hotel zapewnia każdemu czworonożnemu gościowi specjalne miski na jedzenie i wodę. Za dodatkową opłatą w obiekcie mogą być zakwaterowane zwierzęta.

2. STAROŻYTNE MIASTO

Hotel wyposażony jest w teren parkowy, pośrodku którego znajdują się domki do zamieszkania z ulubionymi zwierzętami. Zwierzęta czworonożne muszą być małych ras i za zakwaterowanie płacić dodatkowo 300 hrywien.

3. BANKHOTEL

Można zamieszkać w centrum Lwowa ze wszystkimi 5 gwiazdkami, wraz z czworonożnymi członkami rodziny, w architektonicznym budynku banku austro-węgierskiego. Waga zwierzęcia nie może przekraczać 10 kg, a rasa nie może walczyć. W pokoju akceptowane są tylko dwa zwierzęta za dodatkową opłatą w wysokości 600 UAH za jedno.

4. HOTEL LEOPOLIS

Hotel Lwów przy Rynku przyjmuje koty i psy w swoich pokojach za dodatkową opłatą w wysokości 600 UAH. Chwyć pysk. jeśli Twój pies jest średni lub duży.

5. REIKARTZ DWORZEC

Istnieje możliwość noclegu ze swoim pupilem w pobliżu lwowskiego dworca kolejowego w hotelu REIKARTZ DWORZEC, w jego zabytkowym budynku architektonicznym. Małe rasy niewalczące mogą być zakwaterowane maksymalnie po dwie osoby w pokoju. Koszt zakwaterowania zwierzęcia stanowi połowę kwoty Twojego zakwaterowania.

6. HOTEL SONATA & RESTAURACJA

Luksusowy i nowoczesny hotel-restauracja we Lwowie chętnie zarezerwuje Twoje zakwaterowanie i Twojego zwierzaka. Warunki zakwaterowania zwierzęcia obejmują kaucję i osobną kwotę za dobę.

7. HOTEL BUTIK KAVALIER

Bardzo komfortowy hotel na noclegi we Lwowie oferuje pokoje z tarasami i miejscami do opalania. Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym umówieniu, a opłata może nie zawsze zostać pobrana, w zależności od okoliczności.

8. HOTEL MŁODZIEŻOWY

Opcja budżetowa na życie ze zwierzętami we Lwowie. Warto zarezerwować pokój z wyprzedzeniem i umówić się na nocleg ze zwierzęciem. Hotel położony jest niedaleko lwowskiej areny i nie zawsze pobierana jest opłata za zwierzę.

9. HOTEL PANORAMA LWÓW

Ten luksusowy przystanek we Lwowie jest wyposażony w takie uroki jak sala fitness, restauracja i sale konferencyjne i jest znany jako PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM. W recepcji chętnie podpowiedzą, gdzie wybrać się na spacer, gdzie znajduje się najbliższa apteka weterynaryjna lub zarezerwują miejsce w klinice weterynaryjnej.

10. APARTAMENTY JUSTLVIVIT

Zamieszkanie tuż przy Rynku z czworonożnym członkiem rodziny w zabytkowej kamienicy na czterech piętrach to świetna okazja, aby każdego ranka zobaczyć centrum miasta. Przy wyjściu z hotelu znajduje się słynna „Kriówka". Zwierzęta są zakwaterowane u właścicieli po wcześniejszej rezerwacji.

11. HOTEL PALMA

Designerski przystanek sztuki w mieście Leva zaprasza mieszkańców z psami i kotami. Możliwe są dodatkowe opłaty w zależności od okoliczności, a jasny regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej hotelu.

12. MONETA HOTELOWA

Możliwość pobytu ze zwierzęciem w centrum Lwowa zapewni komfortowe warunki zarówno Tobie, jak i Twojemu czworonożnemu przyjacielowi. Zwierzę otrzymuje osobiste miski na karmę.

13. СESARZ

Do centrum jest tylko 15 minut, a widok z hotelowego tarasu jest po prostu cudowny. Zakwaterowanie ze zwierzętami należy zgłosić wcześniej i dodatkowo uiścić określoną kwotę za dobę.

14. BUTIK SHERLOKA HOLMESA

Dość kolorowy hotel trzygwiazdkowy, w którym zwierzęta mogą czuć się swobodnie na terenie pokoju. Każde zwierzę mieszkające z właścicielem otrzymuje własne miski na karmę.

15. KOD HOTELU APART 10

Życie z widokiem na Zamkową Górę to marzenie każdego zwierzęcia podróżującego ze swoim właścicielem. Zatem zarezerwuj z wyprzedzeniem, zapłać dodatkowo i zrealizuj więcej niż tylko swoje marzenie.

Zasady przebywania ze zwierzętami w lwowskich hotelach

Oczywiście każdy hotel może mieć swoje wymagania, o których zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem lub możesz przeczytać na stronie internetowej. Ale główne punkty są takie same i wszyscy właściciele zwierząt turystycznych muszą je znać.

Z reguły w hotelu akceptowane są zwierzęta małych ras, jednak jeśli posiadacie Państwo dużego psa, nie zapomnijcie o konieczności założenia im osobnego kagańca na całym terenie hotelu, za wyjątkiem pokoju.

Zwierzę musi posiadać paszport i wszystkie niezbędne szczepienia.

Psy przewodniki i psy policyjne są zazwyczaj akceptowane w hotelu bez żadnych dodatkowych opłat.

Zwierzęta można wyprowadzać wyłącznie w wyznaczonych obszarach miasta i w żadnym wypadku nie na terenie hotelu.

Jest mało prawdopodobne, aby Wasze zwierzaki dostały się do restauracji, choć regulamin niektórych lokali gastronomicznych dopuszcza obecność zwierząt w specjalnych psich wózkach.